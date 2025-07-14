Партии строят планы на томскую думу

Партии, располагающие крупнейшими фракциями в городской думе Томска, утвердили своих кандидатов на выборах нового созыва. Возглавлять партсписки и единороссы, и коммунисты доверили действующим депутатам с опытом руководства муниципальным парламентом. На выборы их поведут, соответственно, спикер Сергей Сеченов и его заместитель Андрей Петров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Томска Дмитрий Махиня считает, что горожане хотят видеть новые лица в гордуме

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Мэр Томска Дмитрий Махиня считает, что горожане хотят видеть новые лица в гордуме

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

В конце минувшей недели «Единая Россия» (ЕР) и КПРФ утвердили кандидатов на предстоящих в сентябре выборах томской гордумы восьмого созыва. В действующем седьмом созыве эти партии располагают крупнейшими фракциями.

Голосование на выборах в гордуму Томска пройдет 12-14 сентября 2025 года. Из 37 депутатов 27 избираются в одномандатных округах, 10 — по партийным спискам. В настоящее время в гордуме зарегистрировано шесть фракций: ЕР (14 депутатов), КПРФ (восемь), «Справедливая Россия» (три), ЛДПР (два), «Новые люди» (два), «Яблоко» (один).

Конференция местного отделения ЕР, состоявшаяся 11 июля, выдвинула кандидатов по партсписку и во всех одномандатных округах. В общегородскую часть списка вошли спикер Сергей Сеченов, председатель комиссии гордумы по регламенту и правовым вопросам Илья Леонтьев, а также еще не имеющий депутатского опыта председатель областного совета молодых ученых Станислав Батуев.

«В списке на выдвижение всего семь действующих депутатов. И это наглядно демонстрирует взятый партией курс на обновление депутатского корпуса. Город устал от нынешнего состава думы и хочет видеть там новые лица»,— отметил в ходе конференции мэр Дмитрий Махиня, возглавляющий городскую организацию единороссов. На основании чего глава Томска сделал вывод об усталости горожан, он не уточнил. Руководители областной и городской парторганизаций в ходе заседания не ставили перед однопартийцами конкретных планов по числу депутатских мандатов.

День спустя прошел второй этап отчетно-выборной конференции областного отделения КПРФ. В первую тройку списка кандидатов от партии вошли первый секретарь обкома, вице-спикер гордумы Андрей Петров, еще один действующий депутат Андрей Киселев, а также общественница Екатерина Бабышкина. Как писал «Ъ-Сибирь», в конце 2023 года единоросс Чингис Акатаев сложил полномочия спикера, после чего именно Андрей Петров руководил работой муниципального парламента. В сентябре 2024-го участник СВО Сергей Сеченов выиграл довыборы в одномандатном округе №11, а вскоре был избран председателем гордумы. Екатерина Бабышкина в 2024 году участвовала в довыборах в гордуму в том же округе и заняла третье место.

Как сообщил «Ъ-Сибирь» господин Петров, шесть действующих депутатов-коммунистов постараются переизбраться в состав гордумы. Задачей-минимум, стоящей перед КПРФ, он назвал сохранение численного состава фракции.

Другие парламентские партии также доверяют лидерство депутатам нынешнего созыва. Так, партсписок «Новых людей» возглавили председатель комитета по бюджету, экономике и собственности Александр Цин-Дэ-Шань и Ксения Старикова. Планы партии на этих выборах в РО «Новых людей» раскрывать не стали. В общегородской части партсписка ЛДПР только один канидидат — руководитель фракции в гордуме Юрий Ворошилин. Ранее он сообщил «Ъ-Сибирь», что партия намерена увеличить численность фракции до пяти человек.

Конференции отделений партий «Яблоко» и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) назначены на 19 июля. Формирование списка их кандидатов еще идет. Евгений Каверзин, в сентябре 2024 года лишенный депутатских полномочий за нарушения при подаче данных о доходах, сообщил о готовности «Яблока» вновь выдвинуть его в гордуму. В свою очередь, Инга Первушина из фракции справороссов заявила о том, что на этот раз не намерена баллотироваться.

Напомним, по итогам выборов 2020 года гордума Томска стала одной из самых оппозиционных по составу среди столиц субъектов федерации. При голосовании по партспискам ЕР набрала лишь 24,46% голосов. Депутатами, в частности, стали двое соратников Алексея Навального. Но персональный состав гордумы за пять лет претерпел значительные изменения. Так, независимого депутата Ксению Фадееву суд приговорил к девяти годам лишения свободы за организацию экстремистского сообщества с использованием служебного положения. За «прогулы» были лишены полномочий покинувшие страну также независимый депутат Андрей Фатеев и Артем Канарев из «Яблока». К настоящему времени фракция «Яблока» сократилась с четырех депутатов до одного, а две из трех депутатских групп вовсе ликвидированы. На довыборах в сентябре 2024 года в четырех одномандатных округах победу одержали единороссы.

На вопрос «Ъ-Сибирь» о том, возможно ли повторение на томских выборах результатов 2020 года, политолог Сергей Шпагин ответил: «Думаю, что нет. Обстановка совсем другая. В 2020 году были ковидные ограничения, которые всех раздражали, оппозиция всех мастей и "Умное голосование". А сейчас ни того, ни другого, ни третьего».

Впрочем, в преддверии кампании ряд томских политиков продемонстрировали свою оппозиционность, выступив с резкой критикой областной администрации, которую возглавляет секретарь РО ЕР Владимир Мазур. «Коллеги, мы что с вами были на разных отчетах, я, может, не в ту дверь зашла? У меня одной ощущение, что мы с каждым годом теряем шансы на развитие области?»,— заявила, например, на сессии областной законодательной думы 25 июня председатель совета РО СРЗП Галина Немцева после отчета губернатора о работе в 2024 году.

Представление документов в территориальную избирательную комиссию Советского района о выдвижении кандидатов завершится 2 августа.

Валерий Лавский