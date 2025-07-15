Сергей Лавров прибыл на встречу лидеров стран ШОС в Китае

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на встречу глав государств-членов Шанхайской Организации сотрудничества (ШОС), которая проходит в китайском Тяньцзине, передает корреспондент «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @MariaVladimirovnaZakharova Фото: @MariaVladimirovnaZakharova

До этого Сергей Лавров встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Господин Лавров передал китайскому лидеру «дружеский привет и наилучшие пожелания» от господина Путина. Стороны обсудили двусторонние контакты на высшем и высоком уровнях.

Господин Лавров прибыл в Китай 13 июля для участия в заседании стран ШОС. В тот же день он встретился с китайским коллегой Ван И. Визит господина Путина в Китай запланирован на 31 августа—3 сентября. Предыдущая встреча российского лидера с Си Цзиньпином состоялась в Москве 8 мая, в июне они созванивались.

Об отношениях стран — в материале «Ъ» «Больше чем союз».

Анастасия Домбицкая