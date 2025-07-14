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Коммерсантъ FM
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Илон Маск анонсировал десятый тестовый пуск корабля Starship

Десятый испытательный полет прототипа космического корабля Starship американской компании SpaceX состоится примерно через три недели. Об этом заявил глава компании Илон Маск в соцсети Х.

Первый тестовый запуск Starship прошел в апреле 2023 года. Последние четыре старта космических ракет завершались неудачно. 28 мая обе ступени Starship взорвались после разделения.

15 марта Илон Маск объявил, что в конце 2026 года SpaceX запустит Starship с роботом Optimus на Марс. В случае успеха миссии пилотируемые полеты на Марс планируются в 2029 году. Главная цель Маска — построить самодостаточный город на Марсе к 2045 году.

Starship разрабатывается как универсальная система для пилотируемых миссий на околоземную орбиту, Луну, Марс и дальние небесные тела, а также для вывода спутников. Многоразовые компоненты — ускоритель Super Heavy и корабль Starship — рассчитаны на вертикальную посадку. Высота системы составляет 121 м (корабль — 50 м, ускоритель — 71 м), диаметр — 9 м, грузоподъемность — 100–150 т.

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