В Краснодаре без электричества временно останутся 20 улиц

Завтра, 15 июля, жители 20 улиц Краснодара временно останутся без света. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 09:00 до 17:00 мск электричества не будет по улицам: Московская, Алмазная, Есенина, Ангарская, Концевича, Ангарский пр., Агрохимическая, Шаляпина пер. 2, Суздальская, Алмазный пер. 3, Адлерская, Чайковского, Шаляпина, Ленинградский 3 пр. А также Ярославского 2 пр., Талалихина, Ленинградская, Можайского 1 пр., Можайского пр., Ярославского.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а некоторые из них. Дополнительную информацию можно узнать в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина