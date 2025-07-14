Песков назвал Германию «снова опасной» из-за слов Писториуса
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о вновь появившейся угрозе со стороны Германии. Так он прокомментировал заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности страны воевать с Россией, если она нападет на НАТО.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Германия снова становится опасной», — сказал господин Песков РБК.
Сегодня господин Писториус в интервью Financial Times заявил, что в ответ на возможное нападение России на альянс войска Германии «будут убивать российских солдат». Он добавил, что до этого ФРГ придерживалась политики «военной сдержанности», но в случае войны страна готова вести диалог с «позиции силы».
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