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Коммерсантъ FM
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Песков назвал Германию «снова опасной» из-за слов Писториуса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о вновь появившейся угрозе со стороны Германии. Так он прокомментировал заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности страны воевать с Россией, если она нападет на НАТО.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Германия снова становится опасной», — сказал господин Песков РБК.

Сегодня господин Писториус в интервью Financial Times заявил, что в ответ на возможное нападение России на альянс войска Германии «будут убивать российских солдат». Он добавил, что до этого ФРГ придерживалась политики «военной сдержанности», но в случае войны страна готова вести диалог с «позиции силы».

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