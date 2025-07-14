Министр обороны ФРГ: войска готовы убивать российских солдат при нападении на НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что войска страны «будут убивать российских солдат», если Россия решит напасть на страны НАТО. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

Господин Писториус заявил, что до этого ФРГ придерживалась политики «военной сдержанности», но в случае войны с Россией страна готова вести диалог с «позиции силы». «Не для того, чтобы кого-то запугать, а чтобы дать понять: мы знаем, на что способны — мы хотим жить с вами в мире, но не думайте, что мы слабы или не будем защищаться», — сказал он в интервью.

Он отметил, что Германия последует примеру Франции, Великобритании и США, и также выделит военную силу для поддержки восточного фланга — Литвы, стран Балтии и Польши.

12 июня господин Писториус приехал с официальным визитов в Киев. Он пообещал пообещал выделить Украине €1,9 млрд в дополнение к обещанной ранее помощи. Средства пойдут в том числе на финансирование производства на Украине ракет большой дальности.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Германия берется подносить снаряды».