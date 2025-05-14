Неопределенности добавляют ясности

Неопределенность в экономике не всегда приводит к спаду производства и к рецессии, следует из исследовательской работы группы ученых из Великобритании и Испании, опубликованной европейским Центром экономических исследований (CEPR). Невозможность спрогнозировать условия на среднесрочную перспективу может сочетаться со стабильным экономическим ростом — но только в том случае, если в обществе нет консенсуса о состоянии экономики. Тогда деловая активность поддерживается той частью потребителей, которая сохраняет оптимизм. При отсутствии же разногласий фиксируется синхронное сокращение спроса, а также спад инвестиций — и, как следствие, рецессия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В последние годы исследований об экономической неопределенности становится все больше. Интерес к этой теме сначала подогрела невозможность точно спрогнозировать последствия пандемии COVID-19, потом — военной операции РФ на Украине. Очередной бум работ такого рода может случиться в ближайшие годы: размышления об усиливающейся неопределенности встречаются практически в каждой статье и аналитической записке об экономической политике президента США Дональда Трампа.

Одно из новых исследований на эту тему — работа группы ученых из Великобритании и Испании «Согласованная и несогласованная неопределенность: переосмысление макроэкономического влияния», опубликованная CEPR. Ее авторы напоминают: раньше предполагалось, что в отсутствие ясных правил игры бизнес откладывает инвестиции, домохозяйства сокращают потребление, а волатильность на финансовом рынке растет — в результате экономика скатывается в рецессию. Изучая массивы данных о периодах неопределенности, ученые пришли к выводу, что такими ее последствия бывают не всегда.

Авторы выделяют два вида неопределенности: «согласованная» (agreed) и «несогласованная» (disagreed). Деловая активность снижается при «согласованной» неопределенности, то есть когда у потребителей нет разногласий по поводу происходящего в экономике и они склонны действовать схожим образом. В таких условиях сжимаются инвестиции, а спрос демонстрирует спад. При «несогласованной» же неопределенности граждане по-разному смотрят на развитие ситуации (мнения в обществе могут быть полярными) и часть из них сохраняет оптимизм, что поддерживает активность и стабильные темпы роста экономики. Фактически именно потребительские разногласия признаны учеными ключевым аспектом неопределенности.

Анализ данных регулярных опросов потребителей, которые проводит Мичиганский университет, показывает, что наличие или отсутствие консенсуса в их взглядах отражается на росте экономики США. Рост рассчитанного индекса потребительских разногласий совпадает с периодами стабильного расширения экономики, его снижение — с эпизодами спада. Предположения ученых подтверждаются на практике. Например, экономисты проанализировали ожидания потребителей до и после заявлений ФРС 16 марта 2022 года (тогда регулятор повысил ставку, см. “Ъ” от 17 марта 2022 года). «Согласованная» неопределенность, зафиксированная после них, привела к резкому снижению расходов потребителей и замедлению роста экономики.

Исследователи полагают, что детальные данные о настроениях потребителей в перспективе будут представлять большую ценность для аналитиков, готовящих прогнозы, а также политиков, принимающих решения — поскольку позволят точнее определять потенциальные последствия неопределенности.

Кристина Боровикова