Число детей в свердловских детских домах с начала года сократилось на 9%

В Свердловской области с начала года число детей, которые содержатся в детских домах снизилось на 9% — с 2,5 тыс. до 2,29. Об этом сообщила региональный куратор программы «Вызов» Ольга Удальцова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Алленова, Коммерсантъ Фото: Ольга Алленова, Коммерсантъ

С начала года в отношении 15 детей родители были восстановлены в правах, в отношении еще 19 — сняты ограничения в родительских правах. Число восстановленных в правах родителей, таким образом, выросло на треть, в два раза сократилось число детей, от которых матери отказались в родильном доме, в два раза — число детей, у которых родители лишены прав.

Свердловская область — один из 14 пилотных регионов, где реализуют программу «Вызов», направленную на решение проблемы социального сиротства. Ольга Удальцова рассказала, что зачастую членов территориальной комиссии приходится убеждать дать второй шанс семье, а не ограничивать родителей в правах или лишать их. Однако, по ее словам, «предпочтительным выбором решения проблем в кризисной ситуации все еще является помещение в организации социального обслуживания».

Госпожа Удальцова рассказала, что дети зачастую становятся фактором, который позволяет семье не «катиться в пропасть», поэтому лишение родительских прав усугубляет положение семьи. «При этом забота о ребенке в условии стационара значительно превышает расходы бюджетной системы на затраты, связанные с преодолением трудной жизненной ситуации»,— сказала Ольга Удальцова. Она добавила, что такие дети пополняют список лиц, которые нуждаются в жилье.

Анна Капустина