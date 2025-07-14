В Кировском районе потушили возгорание сухой растительности на 1000 «квадратах»

В Кировском районе Республики Крым ликвидировали ландшафтный пожар. Площадь горения составила 1 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Возгорание произошло вблизи села Владиславовка на территории солнечной электростанции. В тушении участвовали сотрудники МЧС России, МЧС Крыма и администрации сельского поселения.

Отмечается, что тушение огня осложняла высокая температура воздуха и северный ветер с порывами 6 м/с. Всего в ликвидации возгорания участвовали РСЧС 24 человека, восемь единиц техники, из них от МЧС России 14 человек, пять единиц техники.

Алина Зорина