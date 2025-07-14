Стали известны подробности драки на канатной дороге в Сочи

Курорт «Газпром поляна» в Сочи сообщил о проведении внутреннего расследования инцидента, произошедшего 12 июля в ходе массового мероприятия. По заявлению пресс-службы, конфликт с участием мужчины и женщины у канатной дороги завершился до вмешательства персонала, медицинская помощь пострадавшей не потребовалась, пишет «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поводом для массового скопления людей послужила акция «День открытых дверей», в рамках которой стоимость билета на канатную дорогу была снижена с 2 тыс. руб. до 100 руб. По данным курорта, было продано свыше 20 тыс. билетов. Распространенные в соцсетях сведения о раздаче алкогольных напитков администрация сочинского курорта опровергла.

Информация о драке появилась в социальных сетях и ряде Telegram-каналов. Полиция Сочи ранее сообщала о начале проверки, при этом официальных обращений от граждан не поступало.

По утверждению администрации, инцидент с применением силы носил локальный характер и не потребовал вмешательства медиков. Курорт подчеркнул, что осуждает любые проявления насилия, но не может нести ответственность за действия каждого из гостей.

Для обеспечения порядка 12 июля на объект были привлечены дополнительные силы — в том числе волонтеры из числа сотрудников и дежурная бригада скорой помощи.

Администрация курорта выразила сожаление в связи с произошедшим и заявила о готовности сотрудничать с правоохранительными органами. Очевидцев происшествия просят предоставить информацию, способную помочь в установлении всех обстоятельств.

Вячеслав Рыжков