Три улицы в Волгодонске останутся без горячей воды на пять дней

В Волгодонске жители 12 домов останутся без горячей воды из-за плановых работ. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С 21 по 25 июля отключения коснутся шести домов на улице Морской — №100, 102, 104, 110, 112 и 114. Также без горячего водоснабжения останется дом №35 на улице 30 лет Победы. На улице Ленина горячую воду отключат в пяти домах: №85, 87, 91, 93, 95 и 97.

Константин Соловьев