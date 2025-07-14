Террорист не дожил до теракта

ФСБ сообщила о ликвидации украинского агента, который готовил убийство одного из военнослужащих Минобороны России на территории Тюменской области. По данным силовиков, он следил за маршрутом жертвы и подыскивал место для установки самодельного взрывного устройства (СВУ) под его автомобилем. Фигуранта, оказавшего вооруженное сопротивление, застрелили при задержании.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, в Тюмени был ликвидирован 38-летний агент украинских спецслужб, который готовил теракт в отношении одного из военнослужащих Минобороны России.

«Получив указание о подготовке теракта, осуществлял наблюдение за маршрутами передвижения военнослужащего по Тюмени, осуществлял подбор места для установки взрывного устройства под его автомобиль. После совершения преступления он планировал выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации»,— говорится в сообщении ФСБ.

По данным следствия, предполагаемый террорист по заданию спецслужб Украины изъял из заранее оборудованного схрона взрывное устройство, которое должен был подложить под автомобиль военнослужащего, однако задуманное довести до конца не сумел. «При задержании преступник оказал активное вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали»,— уточнили в ФСБ.

На видео, опубликованном Национальным антитеррористическим комитетом, видно, что предполагаемый террорист в лесной местности бросает в силовиков гранату и прячется за деревьями. После чего в него стреляют, он падает на землю. В руках у него виден пистолет, который, по данным силовиков, является травматическим и переделанным под стрельбу боевыми патронами.

При себе у ликвидированного украинского агента было СВУ, завернутое в пакет. У него дома сотрудники ФСБ обнаружили две самодельно изготовленные гранаты. Следственным подразделением РУ ФСБ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота взрывчатых веществ.

По данным ФСБ, с начала 2025 года гражданин по заданию Украины передавал данные о стратегических объектах в Уральском федеральном округе (УрФО) и военных эшелонах, которые проходили по Транссибирской магистрали.

Ранее в СКР сообщали о росте преступлений террористической направленности. По данным Следственного комитета, в 2024 году в суды было направлено 429 соответствующих уголовных дел (на 40% больше, чем в 2023 году). В СКР отметили, что исполнителями подобных преступлений, как правило, выступают не профессиональные диверсанты, а обычные школьники, студенты и пенсионеры. Одних обманывают в сети, заставляя брать кредиты и переводить деньги на якобы безопасные счета, а потом убеждают в том, что вернуть похищенное можно, совершив взрыв или поджог. Другим обещают выплатить существенные для них суммы за участие в акциях, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры, в административных зданиях, в порче автомобилей.

В конце мая шестерых жителей России задержали по подозрению в поджогах железнодорожных объектов в Тюменской, Новгородской и Ленинградской областях. По информации ФСБ, жители в возрасте 15, 22 и 23 по заданиям украинских спецслужб совершили поджоги транспортной инфраструктуры и декораций к празднованию 80-летия Победы. В ходе допросов они рассказали, что телефонные мошенники заставили их перевести им деньги в размере от 100 тыс. до 1 млн руб., а после этого им позвонили неизвестные, которые от лица сотрудников правоохранительных органов и спецслужб угрожали им уголовной ответственностью за перевод денег ВСУ.

Мария Шараева