Суд разрешил вернуть издательству АСТ изъятые книги иноагента Акунина

Второй Западный окружной военный суд постановил вернуть издательству АСТ книги писателя Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили; объявлен иноагентом), сообщает ТАСС. Книги были изъяты во время обысков на складах. Суд заочно приговорил писателя к 14 годам лишения свободы и оставил под арестом его банковский счет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Кроме того, Борису Акунину (объявлен иноагентом) на четыре года запретили выкладывать публикации в интернете и назначили штраф в 400 тыс. руб. Его признали виновным в содействии и оправдании терроризма, а также в нарушении закона об иноагентах.

Преследовать Бориса Акунина (объявлен иноагентом) начали в 2023 году. Тогда под видом президента Украины Владимира Зеленского писателю позвонили пранкеры Вован и Лексус. Во время разговора господин Акунин (признан иноагентом) заявил о готовности помочь ВСУ, оправдал теракт на Крымском мосту и удары БПЛА по российским городам. В декабре 2023-го писатель был внесен в перечень террористов и экстремистов.