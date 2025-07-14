Численность избирателей на Кубани выросла на 5,4% за пять лет

За последние пять лет электорат региона увеличился на 5,43% и составил 4,4 млн человек, сообщила в своем Telegram-канале избирательная комиссия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Наибольший рост электората отмечен в Краснодаре (+18,17% или 152,2 тыс. человек), Анапе (+16,67% или 25,6 тыс.), Новороссийске (+10,7% или 24,6 тыс.), Сочи (+9,14% или 33,8 тыс.) и Геленджике (+6% или 5 тыс. человек).

Эти статистические данные публикуются накануне выборов губернатора Краснодарского края, которые пройдут 12-14 сентября 2025 года. Действующий глава региона Вениамин Кондратьев уже заявил о своем намерении участвовать в предстоящих выборах.