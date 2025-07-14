В Новороссийске 14 июля пройдут военные учения со стрельбами

В акватории морского порта Новороссийск 14 июля пройдут учения с участием дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. В рамках мероприятий запланированы практические стрельбы, в связи с чем вводятся временные ограничения на нахождение в акватории, сообщил в своем Telegram-канале вице-мэр Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно официальному сообщению, 14 июля 2025 года в период с 21:00 до 23:00 в акватории морского порта Новороссийск состоятся учения дежурных подразделений Новороссийской военно-морской базы. Цель мероприятия — отработка практических действий по отражению нападений с применением безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. В ходе учений планируется выполнение стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

На время проведения практических стрельб вводится полный запрет на нахождение любых маломерных судов и плавсредств в акватории, в том числе прогулочные, спортивные и надувные суда, гидроциклы, парусные доски, сапборды и другие аналогичные средства. Также запрещаются любые виды подводных работ и водолазные спуски, включая выход с берега.