Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 13,4% в первом полугодии

В первом полугодии на Свердловской железной дороге (СвЖД) перевезено 244,6 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ), что на 13,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Во внутреннем сообщении отправлено 127,6 тыс. ДФЭ (рост на 0,2%). Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 14,2% и составило 180,4 тыс. ДФЭ (перевезено 3,2 млн тонн грузов, +13,1%).

Наибольший рост перевозок отмечен в сегментах:

черных и цветных металлов (рост в 1,7 и 1,4 раза соответственно);

строительных грузов (рост в 1,7 раза);

химических и минеральных удобрений (рост в 1,4 раза);

продовольственных товаров (рост в 1,3 раза).

Ранее в январе-мае на Свердловской железной дороге (СвЖД) во всех видах сообщения было перевезено 201,3 тыс. контейнеров ДФЭ, что на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Во внутреннем сообщении отправлено 109,5 тыс. ДФЭ (+3,1%).

В целом по сети ОАО «РЖД» в первом полугодии во всех видах сообщения было перевезено 3,8 млн груженых и порожних контейнеров ДФЭ, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Полина Щуцкая