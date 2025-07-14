Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 13,4% в первом полугодии
В первом полугодии на Свердловской железной дороге (СвЖД) перевезено 244,6 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ), что на 13,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили в пресс-службе СвЖД.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Во внутреннем сообщении отправлено 127,6 тыс. ДФЭ (рост на 0,2%). Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 14,2% и составило 180,4 тыс. ДФЭ (перевезено 3,2 млн тонн грузов, +13,1%).
Наибольший рост перевозок отмечен в сегментах:
- черных и цветных металлов (рост в 1,7 и 1,4 раза соответственно);
- строительных грузов (рост в 1,7 раза);
- химических и минеральных удобрений (рост в 1,4 раза);
- продовольственных товаров (рост в 1,3 раза).
Ранее в январе-мае на Свердловской железной дороге (СвЖД) во всех видах сообщения было перевезено 201,3 тыс. контейнеров ДФЭ, что на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Во внутреннем сообщении отправлено 109,5 тыс. ДФЭ (+3,1%).
В целом по сети ОАО «РЖД» в первом полугодии во всех видах сообщения было перевезено 3,8 млн груженых и порожних контейнеров ДФЭ, что на 2,9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.