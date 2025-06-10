Перевозка контейнеров на СвЖД выросла на 16,6%

В январе-мае на Свердловской железной дороге (СвЖД) во всех видах сообщения было перевезено 201,3 тыс. контейнеров ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент), что на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили в пресс-службе СвЖД. Во внутреннем сообщении отправлено 109,5 тыс. ДФЭ (+3,1%).

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Количество груженых контейнеров выросло на 18,7% и составило 155,7 тыс. ДФЭ. В целом за пять месяцев перевезено 2,8 млн т грузов (+17,8%), в том числе:

химикаты и сода — 56,2 тыс. ДФЭ (+3,9%);

химические и минеральные удобрения — 17 тыс. (рост в 3,9 раза);

лесные грузы — 15,9 тыс. (+14,6%);

черные металлы — 9,9 тыс. (рост в 1,8 раза);

цветные металлы — 7,7 тыс. (рост в 1,5 раза).

В целом по сети ОАО «РЖД» за пять месяцев во всех видах сообщения перевезено 3 млн 188 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Количество груженых контейнеров составило 2,3 млн ДФЭ (-3,9%).

Ранее СвЖД увеличила перевозки груженых и порожних контейнеров на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по апрель внутри страны и на экспорт отправлено 167 тыс. ДФЭ.

Полина Щуцкая