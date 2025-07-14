Дон вышел на первое место в России по числу новых частных инвесторов

По итогам января-июня 2025 года Ростовская область заняла первое место по числу инвесторов, открывших брокерский счет в СберИнвестициях. Об этом сообщила пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка со ссылкой на результаты исследования компании. Здесь уточнили, что также в лидерах Московская, Свердловская, Нижегородская и Новосибирская области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Исследование, в частности, показало, что дончане предпочитают длинные облигации с фиксированным купоном. Доля акций в объеме нетто-покупок за второй квартал выросла с 10% до 22%. С января по июнь брокерский счет открыли на 30% больше клиентов, чем за первые шесть месяцев 2024 года.

За полгода общее число клиентов СберИнвестиций выросло на 8%. Инвесторы завели на брокерские счета на 44% больше денег, чем годом ранее, а приток средств на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) увеличился в пять раз.

По словам руководитель брокерского бизнеса Сбербанка Аиши Кубезовой, в первом полугодии инвесторы стремились зафиксировать высокую купонную доходность на длительный период. «Такой же тренд заметен и по количеству участников первичных размещений, – добавила госпожа Кубезова. – Во втором квартале ключевая ставка снизилась с 21% до 20%, активно обсуждалось влияние проинфляционных факторов на денежно-кредитную политику, ориентиры по динамике снижения ставки и перспективы экономического роста. Инвесторы продолжали покупать длинные облигации, восстанавливается интерес к акциям, который последний год мы не наблюдали».

Ефим Мартов