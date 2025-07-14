Путин указал на тенденцию сокращения женского населения в России

Президент России Владимир Путин на совещании по социальным вопросам вспомнил песню «Стоят девчонки». Строчки «на 10 девчонок, по статистике, 9 ребят» уже не актуальны, отметил глава государства.

«Я так понимаю, что статистика у нас как раз поменялась, у нас сейчас как раз не хватает женщин»,— сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля).

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что в 2024 году 51,5% новорожденных составили мальчики. В предыдущие годы, наоборот, рождалось больше девочек. Чтобы решить проблему, власти России делают ставку на многодетность, добавила госпожа Голикова

В 2025–2030 годах в России будет действовать несколько демографических нацпроектов, в том числе «Семья». Расходы на него в ближайшие три года составят 7,8 трлн руб. Цель — повысить коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году. В прошлом году он составил 1,4 ребенка на одну женщину.

Подробнее о демографической политике России — в материале «Ъ» «От семьи ждут умножения».