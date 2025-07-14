Более 350 ветеранов СВО поборются за Кубок полпреда в Тюмени

В Тюмени с 26 по 31 августа пройдет Кубок полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) для защитников Отечества, в котором примут участие около 350 ветеранов специальной военной операции (СВО), сообщили в пресс-службе полпреда в УрФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Соревнования ветеранов СВО «Кубок защитников Отечества»

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Соревнования ветеранов СВО «Кубок защитников Отечества»

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В программу соревнований включены 13 видов спорта, в том числе пара-бокс, пауэрлифтинг, армрестлинг, шахматы, пулевая стрельба, стрельба из лука, легкая атлетика, настольный теннис, мини-футбол, волейбол сидя и плавание. Кроме того, состоятся семейные старты.

До 1 августа в регионах идет формирование команд при поддержке фондов «Защитники Отечества». Среди участников есть чемпионы, в том числе житель Свердловской области Яков Евтюгин, который после ранения и потери ног во время СВО освоил лыжи, пара-бокс и армрестлинг.

Ранее более 100 ветеранов СВО из 26 муниципалитетов Свердловской области приняли участие в региональном этапе «Кубка защитников Отечества» в Нижнем Тагиле.

Артем Жога предложил главам уральских регионов провести соревнования для участников военных кампаний в апреле. Он подчеркнул, что спортивные мероприятия важны для восстановления и адаптации ветеранов. Президент России Владимир Путин 10 июля утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта — в документ вошло предложение о проведении с 2026 года соревнований по адаптивным видам спорта «Кубок защитников Отечества» с участием ветеранов СВО.

Полина Щуцкая