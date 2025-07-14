Два беспилотника сбили над Крымом и Азовским морем

Над территорией Республики Крым и акваторией Азовского моря уничтожили два БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко Фото: Telegram-канал главы Приморско-Ахтарского района Максима Бондаренко

Два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа сбили в период с 13:40 до 13:50 мск дежурными средствами ПВО.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что с 10:30 до 12:20 над территорией Крыма уничтожили один беспилотник. О каких-либо разрушениях или пострадавших не сообщалось.

Алина Зорина