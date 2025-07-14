На Кубани спрос на репетиторов по биологии вырос на 43% в первой половине года

В Краснодарском крае в первой половине 2025 года спрос на репетиторов по биологии для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ вырос на 43 и 26% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе «Авито Услуг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В регионе также увеличился интерес к репетиторам для подготовки к ОГЭ по информатике — на 14% за первое полугодие. Востребованность преподавателей профильной математики для сдачи ЕГЭ выросла на 10%. В целом наиболее популярными в Краснодарском крае в первом полугодии 2025 года стали репетиторы для подготовки к экзаменам по математике, английскому и русскому языкам, а также к информатике и биологии.

Средняя стоимость услуг репетитора в Краснодарском крае начинается от 700 руб. Окончательная цена зависит от формата занятий и опыта преподавателя.

В Краснодаре интерес к репетиторам для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по биологии вырос на 63 и 70% соответственно. Спрос на преподавателей для подготовки к ОГЭ по информатике увеличился на 39% за этот период.

В краевой столице популярны услуги репетиторов по тем же предметам, что и во всем регионе. Средняя цена занятий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ начинается от 1 тыс. руб.

Как рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе hh.ru, чаще всего с начала 2025 года жители региона искали преподавателей по русскому языку, математике, химии, физике, биологии, английскому языку, информатике. Встречались также запросы на педагогов-репетиторов по флейте и другим музыкальным инструментам, по хореографии, истории, педагогов начальных классов. Более 60% таких вакансий было размещено в Краснодаре.

В 57% объявлений указывалось требование к опыту работы от одного до трех лет, в 28% готовы были принимать без опыта, в оставшихся 15% хотели видеть опыт от трех лет и более. В 60% вакансий была указана планка дохода от 50 тыс. руб., примерно в 4% вакансий указывали доход от 130 тыс. руб.

Алина Зорина