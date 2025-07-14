Мавзолей Ленина не будет работать 19 июля

Мавзолей Ленин на Красной площади на один день закроют для посетителей. 19 июля допуска в Мавзолей и к некрополю у Кремлевской стены не будет. Об этом сообщили ТАСС в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Причина закрытия не уточняется. Как правило, Мавзолей Ленина открыт для посещения с 10:00 до 13:00 мск пять дней в неделю: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье.

7 июля депутат от КПРФ Анжелика Глазкова внесла в Госдуму законопроект, предлагающий считать все названное в честь Ленина объектом культурного наследия. На съезде КПРФ в этом месяце ее лидер Геннадий Зюганов также анонсировал внесение инициативы о запрете демонтажа памятников Ленину.