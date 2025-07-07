В КПРФ предлагают считать все названное в честь Ленина объектом культурного наследия

Все объекты в РФ, связанные с памятью Владимира Ленина, должны находиться под государственной защитой. Это следует из законопроекта «Об увековечивании памяти В. И. Ульянова (Ленина)», внесенного 7 июля в Госдуму депутатом от КПРФ Анжеликой Глазковой.

Как отмечается в документе, «В. И. Ленин является основателем Союза ССР», а Россия — «государством — правопреемником и правопродолжателем Союза». В связи с этим автор предлагает признать «все объекты, связанные с памятью о В. И. Ленине» объектами культурного наследия, подпадающими под защиту соответствующего федерального закона.

К их числу, по мнению депутата, относятся не только Мавзолей, всевозможные памятники основателю Советского государства и названные в его честь предприятия и организации, но и административно-территориальные единицы, наименования улиц и площадей и даже госнаграды, «носящие имя В. И. Ленина или его изображение». Ликвидация и переименование таких объектов не допускается, говорится в документе.

В пояснительной записке к проекту госпожа Глазкова напоминает о «примере Украины», где ликвидация памятников Ленину стала «началом неонацистского переворота и откровенной русофобии». А «очернение памяти» советского лидера, по ее убеждению, «используется недружественными государствами и антироссийскими политическими силами для дискредитации РФ».

Напомним, что на недавнем съезде КПРФ ее лидер Геннадий Зюганов анонсировал внесение в Думу инициативы о запрете демонтажа памятников Ленину. При этом спикер Думы Вячеслав Володин ранее говорил, что эти памятники уже защищены «во всех регионах», поскольку относятся к объектам федерального значения.

Иван Кириакидис