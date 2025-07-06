Опять их в бой послал товарищ Сталин

5 июля в Подмосковье прошел XIX отчетно-выборный съезд КПРФ. Делегаты обновили состав руководящих органов партии, вновь избрали Геннадия Зюганова председателем ЦК, подвели итоги работы за четыре года и поставили задачи на будущее. А в настоящем, как выяснилось, коммунистов очень заботят судьба памятников Владимиру Ленину, посвященный ему же фильм телеканала «Спас» «Мумия» и «восстановление исторической справедливости» в отношении Иосифа Сталина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время церемонии вручения партийных билетов новым членам партии Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время церемонии вручения партийных билетов новым членам партии Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время церемонии вручения партийных билетов новым членам партии Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время церемонии вручения партийных билетов новым членам партии Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото

В начале съезда на трибуну поднялся первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Он зачитал приветствие Владимира Путина, в котором говорилось, что КПРФ — «одна из старейших, ведущих политических партий страны», которая «выражает интересы значительного числа избирателей». «Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, защищаем и отстаиваем будущее Отечества, исключительно важна широкая, поистине всенародная коалиция и консолидация. В этой связи приветствую ваш настрой на конструктивное сотрудничество с другими политическими партиями и общественными объединениями по ключевым задачам национального развития»,— процитировал президента господин Кириенко. От себя он добавил, что КПРФ «демонстрирует пример настоящего, подлинного патриотизма, мужества, ответственности за судьбу страны», отдельно похвалив партию за поддержку словом и делом решения о начале спецоперации.

Хотя до этого Сергей Кириенко уже посещал съезды ЛДПР и «Новых людей», его появление на форуме КПРФ вызвало у делегатов чувство глубокого удовлетворения. Наиболее ярко его позже выразил в своем выступлении директор совхоза имени Ленина и экс-кандидат в президенты РФ Павел Грудинин: «В первый раз за всю мою сознательную жизнь в КПРФ пришел представитель президента и дал оценку. Я могу уложить эту оценку в четыре слова: правильной дорогой идете, товарищи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко во время съезда

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко во время съезда

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О том, куда конкретно идут коммунисты, Геннадий Зюганов подробно рассказал в двухчасовом докладе. В частности, он анонсировал инициативы, с которыми должна выступить думская фракция КПРФ. Речь идет о законодательном преследовании за «реабилитацию и героизацию предателей и коллаборационистов», а также о запрете демонтажа советских памятников, который происходит не только в «недружественных» странах, но и в России. Кроме того, партактиву необходимо сосредоточиться на подготовке к выборам — как ближайшим региональным, так и думским 2026 года, которые, по убеждению господина Зюганова, станут «судьбоносными». «Там уже надувают ЛДПР. Все это липа. Мы должны опрокинуть эту липу системной работой»,— призвал председатель ЦК, пояснив, что партия «обязана уметь доказать свое идейное, моральное, интеллектуальное лидерство».

Другой важной темой съезда стала борьба против очернения советской истории. Например, экс-мэр Новосибирска и лидер новосибирских коммунистов Анатолий Локоть предложил признать иностранным агентом телеканал «Спас», выпустивший документальный фильм «Мумия» о Мавзолее Ленина,— если подтвердится финансирование этого телепроекта из зарубежных источников. Была также принята специальная резолюция, в которой КПРФ назвала «ошибочным и политически предвзятым» доклад Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях» на ХХ съезде КПСС в 1956 году. Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя идею КПРФ переименовать Волгоград в Сталинград, призвал коммунистов покаяться, если они пересмотрели свое отношение к Иосифу Сталину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Геннадий Зюганов (в центре) во время съезда Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Участники съезда XIX съезда КПРФ Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов ХIХ съезд КПРФ в оздоровительном комплексе «Снегири» УДП России Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин (в центре) во время съезда Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Слева направо: лидер КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов, первый заместитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов во время съезда Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Справа налево: посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой, посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья и посол Лаоса в России Сипхандон Ойбуабудди во время съезда Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Следующая фотография 1 / 6 Геннадий Зюганов (в центре) во время съезда Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Участники съезда XIX съезда КПРФ Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов ХIХ съезд КПРФ в оздоровительном комплексе «Снегири» УДП России Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин (в центре) во время съезда Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Слева направо: лидер КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов, первый заместитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов во время съезда Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Справа налево: посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой, посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья и посол Лаоса в России Сипхандон Ойбуабудди во время съезда Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото

Ближе к вечеру делегаты обновили руководящие органы. Правда, высшего руководства это не коснулось: председателем ЦК был переизбран Геннадий Зюганов (по его словам, «наверное, впервые единогласно»), а его заместителями — Иван Мельников, Юрий Афонин (первые зампреды), Владимир Кашин, Дмитрий Новиков и Леонид Калашников. Новичками в президиуме ЦК стали глава Хакасии Валентин Коновалов, лидер московских коммунистов Виктор Царихин и секретарь ЦК Станислав Аниховский (он помимо прочего будет заниматься вопросами искусственного интеллекта), а состав ЦК увеличился на полтора десятка человек за счет представителей новых регионов.

Также коммунисты внесли ряд изменений в устав. Так, в КПРФ появится новый орган — Высший совет, в который войдут «заслуженные и уважаемые люди», в том числе беспартийные. А другой поправкой делегаты изменили полное название партии: вместо «Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации"» в бюллетенях будет значиться «КПРФ — Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации"». По замыслу коммунистов это оградит их от спойлеров (главным из них в КПРФ считается Коммунистическая партия «Коммунисты России»), которые пытаются максимально повторить название Компартии и запутать избирателей.

Ксения Веретенникова