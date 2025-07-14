Полиция проверит сообщения об избиении жителя Краснодара на улице Войсковой

Сотрудники полиции проводят проверку на основании выявленной в соцсетях информации об избиении местного жителя группой неизвестных на улице Войсковой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно распространившейся в соцсетях информации, группа неизвестных мужчин применила силу по отношению к жителю Краснодара, привязала его скотчем к качелям и нарисовала ему на лице запрещенные в РФ символы. Сообщается, что это произошло во дворе многоквартирного дома на улице Войсковой.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности всех участников инцидента. По окончании проверки будет принято процессуальное решение и действиям неизвестных дадут правовую оценку.

Алина Зорина