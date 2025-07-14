В Хабаровском крае приостановили поиски пропавшего Ми-8

В Хабаровском крае стемнело, поэтому поиски пропавшего вертолета Ми-8 авиакомпании «Взлет» были приостановлены до утра. Об этом «РИА Новости» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Об исчезновении Ми-8 стало известно сегодня. На его борту находилось пять человек: три члена экипажа и два техника. Вертолет летел из рабочего поселка Охотск в Магадан, расстояние между населенными пунктами — около 430 км, автомобильных дорог между ними нет. В Охотске, судя по сообщению СКР, вертолет ремонтировали.

Следователи организовали проверку по признакам нарушения правил безопасности, повлекшего смерть двух или более лиц. На поиски вертолета отправили второй Ми-8 и самолет Ан-2.