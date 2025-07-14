СКР проводит проверку после потери связи с вертолетом Ми-8 на Дальнем Востоке

Следователи взяли на контроль пропажу вертолета Ми-8 авиакомпании «Взлет» в Хабаровском крае. Принято решение начать проверку по признакам нарушения правил безопасности, повлекшего смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК). Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального Следственного Управления на транспорте СКР.

По данным Росавиации, на борту Ми-8 находилось пять человек — три члена экипажа и два техника. Вертолет пропал при перелете из населенного пункта Охотск в Магадан. Он летел в пункт назначения после ремонтных работ.

На поиски пропавшего воздушного судна из Охотска вылетел вертолет Ми-8. Также из Магадана направлен самолет Ан-26. В готовность приведен вертолет Ми-8 регионального МЧС.