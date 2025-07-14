Более 4,5 тысячи камер фиксировали обстановку на ЕГЭ в Краснодарском крае

В Краснодарском крае почти 2,3 тыс. аудиторий, где проводился ЕГЭ, были охвачены камерами с нейросетью «Ростелекома». Обстановку фиксировали более 4,5 тыс. средств видеонаблюдения, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В целом по стране, по данным компании, на портале «Смотри ЕГЭ» в режиме реального времени было транслировано свыше 5,3 млн часов видеозаписей с более чем 133,8 тыс. установленных камер. Все пункты проведения экзаменов (ППЭ) на территории России и за рубежом были оснащены системами фиксации, что обеспечило стопроцентный охват.

Всего в стране в основном этапе ЕГЭ участвовало свыше 5,7 тыс. ППЭ и более 70,3 тыс. аудиторий. В Краснодарском крае, по данным компании, трансляция велась почти из 2,3 тыс. помещений в 130 ППЭ. В отдаленных районах, где отсутствовала техническая возможность прямой трансляции, использовалась видеозапись с последующей передачей на портал посредством специализированного программного обеспечения.

Система видеонаблюдения была также внедрена в 249 центрах обработки экзаменационных материалов, что позволило зафиксировать весь процесс проверки работ. Записи хранятся в центрах обработки данных компании до 1 марта 2026 года.

Одновременно с наблюдателями, которых на портале зарегистрировано более 15,7 тыс. человек, работу осуществлял искусственный интеллект. Нейросеть анализировала видеопотоки из 300 аудиторий в режиме онлайн и до 1 тыс. в день — в архивном формате. За отчетный период система зафиксировала свыше 1,1 тыс. потенциальных нарушений, более 800 из которых были подтверждены модераторами. Наиболее часто выявлялись случаи использования микронаушников и других запрещенных устройств.

Вячеслав Рыжков