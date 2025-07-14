Полиция ищет участников драки на канатной дороге в горах Сочи

Полиция Сочи проводит проверку по факту инцидента, произошедшего на одной из канатных дорог горнолыжного курорта в Красной Поляне. Как сообщили в Главном управлении МВД по Краснодарскому краю, правоохранители принимают меры по установлению и розыску участников конфликта, зафиксированного на видеозаписях, распространившихся в мессенджерах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На кадрах, опубликованных в Telegram-каналах, видно массовое скопление туристов у посадочной зоны канатной дороги, сопровождавшееся словесной перепалкой и потасовкой. По сообщениям очевидцев, инцидент произошел в день открытых дверей на курорте «Газпром Поляна», когда на проезд по маршрутам до вершин «Лаура» и «Альпика» был установлен специальный тариф в 100 руб.

Как уточнили в региональном управлении МВД, в рамках доследственной проверки проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий. По результатам установления обстоятельств будет принято процессуальное решение.

Вячеслав Рыжков