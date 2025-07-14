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Коммерсантъ FM
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Против блогера Subo возбудили дело за неуплату налогов на 50 млн рублей

Правоохранители возбудили уголовное дело против блогера Субхана Мамедова, известного как Subo. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации средств. По делу задержали отца и брата блогера, сообщили в подмосковном управлении СКР.

Субхан Мамедов (Subo)

Субхан Мамедов (Subo)

Фото: Официальная страница блогера Subo во «Вконтакте»

Субхан Мамедов (Subo)

Фото: Официальная страница блогера Subo во «Вконтакте»

Фигуранты в 2020-2022 годах создали схему, благодаря которой не выплатили более 50 млн руб. налогов. Чтобы отмыть деньги, они купили премиум-автомобиль за 10 млн руб. Из-за неуплаты налогов, у злоумышленников образовался долг по пеням и штрафам на 20 млн руб.

Subo объявили в розыск, его родственникам предъявили обвинения. Им уже избрали меру пресечения.

По данным Telegram-канала Mash, Субхан Мамедов не регистрировался как ИП или юрлицо, чтобы не платить налоги. При этом все заработанные деньги он переводил на счета родственников. Канал утверждает, что в их домах прошли обыски. При этом брата отправили под домашний арест, а отца отпустили под подписку о невыезде.

Subo стал известен за пранк-видео. В частности, он отбирал еду у посетителей в кафе, выбегал на поле во время футбольного матча, одевался в полицейскую и военную форму. За это Субхана Мамедова лишили гражданства России и запретили въезд в страну на 70 лет. На YouTube-канал блогера подписаны более 1,6 млн человек.

Никита Черненко

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