На Дону пять самовыдвиженцев заявили свои кандидатуры на муниципальные выборы

В Ростовской области пять кандидатов уведомили избирательные комиссии о том, что выдвинули свои кандидатуры для участия в муниципальных выборах. Об этом сообщает пресс-служба избиркома региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Территориальные органы приступили к приему документов на выборах депутатов 12 июля. Четыре кандидата уведомили комиссии в городе Шахты, один кандидат – в Ростове-на-Дону. Уточняется, что все пять кандидатов — самовыдвиженцы.

В сентябре пройдут выборы депутатов представительных органов Ростова-на-Дону, Волгодонска, Гуково, Донецка, Зверево, Каменска-Шахтинского, Новочеркасска, Шахт и Куйбышевского сельского поселения. Как ранее писал «Ъ-Ростов», председатель Ростовской-на-Дону городской Думы Зинаида Неярохина намерена баллотироваться в заксобрание региона.

Константин Соловьев