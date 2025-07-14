Курорт Красная Поляна представил четвёртый ежегодный отчёт об устойчивом развитии

Публичный нефинансовый отчет за 2024 год отражает ключевые достижения компании в развитии устойчивого туризма, охране природы, ресурсоэффективности и заботе о благополучии гостей, сотрудников и местных жителей. Документ содержит информацию о достигнутых результатах и планах по дальнейшему совершенствованию ESG-стратегии курорта.

Фото: пресс-служба Курорта Красная Поляна

— Внедрение принципов устойчивого развития подталкивает нас к постоянным системным изменениям в управлении — от разработки инфраструктурных проектов до создания туристических продуктов. Все наши бизнес-процессы грамотно встроены в экосистему, а постоянный рост турпотока на Курорт Красная Поляна только подтверждает гармоничное соседство с природой. Мы уверены, будущее российской туриндустрии тесно связано с развитием устойчивого туризма, позволяющего эффективно управлять ресурсами, создавать новые рабочие места, поддерживать местную культуру и традиции. Внедряя ESG-принципы в каждый аспект своей деятельности, Курорт Красная Поляна вносит вклад в достижение Национальных целей развития России,— сообщил генеральный директор Курорта Красная Поляна Павел Перов.

В 2024 году Стратегия устойчивого развития Курорта Красная Поляна «Зеленый путь» была удостоена Премии Правительства Российской Федерации в области туризма. Основной целью Стратегии стало внедрение принципов устойчивого туризма во все сферы деятельности курорта. По масштабам своей реализации этот проект не имеет аналогов в России. Подход компании продемонстрировал эффективность ответственной деловой практики, ориентированной помимо прямой экономической выгоды на развитие устойчивого туризма, в том числе решение социальных и экологических задач региона деятельности, а также на повышение осознанности потребителей, популяризацию принципов бережливости и отдыха в гармонии с природой.

В 2023 году курорт запустил продажи пакетного предложения «Наполни своё лето» — первого на российском рынке массового туристического продукта, созданного с учётом принципов устойчивого туризма. В 2024 году предложение стало флагманским летним продуктом курорта. В летнем сезоне 2024 года им воспользовались около 19 000 гостей, в том числе более 3000 детей.

С августа 2024 года Курорт Красная Поляна стал одним из первых курортов России, где все отели прошли экологическую сертификацию по российским и международным стандартам. Ранее все отели курорта получили международный экологический почетный знак «Зелёный ключ», обеспечение соответствия критериям которого продолжается. В отчетном году все без исключения отели и комплекс апартаментов Курорта Красная Поляна прошли независимый аудит и были сертифицированы по отечественному стандарту EGBS «Экоотель» (СТО–59281618–001–2022). Это подтверждает то, что все средства размещения соответствуют стандартам устойчивого туризма, полностью отвечают обязательным и большинству рекомендуемых критериев.

— За пять лет реализации Стратегии устойчивого развития приверженность «зеленому» пути стала частью ДНК компании, а устойчивый туризм превратился из концепции, существующей только на бумаге, в реальность повседневной работы одного из лучших горных курортов России. Это стало возможным благодаря помощи множества людей, включая наших гостей, поставщиков и представителей местного сообщества. Внедрение высоких стандартов экологической безопасности и снижение воздействия на окружающую среду в ежедневной работе курорта — один из приоритетов компании. Мы постоянно совершенствуем подходы к повышению эффективности использования ресурсов и управлению отходами, а также помогаем нашим арендаторам и подрядчикам придерживаться экологической политики курорта,— подчеркнул директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию Курорта Красная Поляна Лев Шагаров.

С 2021 года в компании действует Политика закупок, которая позволяет учитывать экологические преимущества товаров и отдавать приоритет местным поставщикам. Кроме того, в ней отражены требования к ресурсоэффективности всей закупаемой курортом техники и оборудования, к составу чистящих и моющих средств, бумажной продукции и т. д.

В 2024 году доля закупок российских товаров, работ, услуг в общем объеме по сравнению с 2023 годом увеличилась на 0,7% и достигла 99,3%. Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в общем объеме закупок у российских организаций возросла до 15,2% (+3,6%), в том числе у МСП Краснодарского края — 9,1% (+1,7%).

Узнать подробнее об этих и других достижениях компании на пути устойчивой трансформации можно из электронной версии отчёта, опубликованной на странице «Устойчивое развитие» официального сайта курорта.

https://krasnayapolyanaresort.ru/