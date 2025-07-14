Власти Курской области меняют главу строившей укрепления корпорации

Временно исполняющий обязанности генерального директора АО «Корпорация развития Курской области» Александр Бережной ушел в отставку. Областное предприятие являлось генеральным подрядчиком оборонительных сооружений на границе с Украиной. Врио губернатора Александр Хинштейн на совещании в облправительстве заявил, что законность и обоснованность действий бывшего топ-менеджера проверят позже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн на открытом заседании правительства Курской области

Фото: Telegram-канал врио губернатора Курской области Александра Хинштейна Александр Хинштейн на открытом заседании правительства Курской области

Фото: Telegram-канал врио губернатора Курской области Александра Хинштейна

Господин Бережной написал заявление об увольнении на выходных. Оно было удовлетворено на совете директоров корпорации. Врио министра имущества Дмитрий Савин заявил, что причиной увольнения стало то, что позиция руководителя корпорации не всегда совпадала с позицией правительства и совета директоров.

Врио губернатора Александр Хинштейн назвал работу бывшего руководителя вредительством: как оказалось, без согласования с правительством Курской области корпорация подала апелляционную жалобу на решение суда, признавшего незаконными и отменившего решения предыдущего руководства Курской области. «Я не знаю, что за воздух в здании корпорации развития, который пьянит и кружит голову. На сегодняшний день под стражей находится бывший руководитель корпорации и три его заместителя, но ощущение такое что ничему жизнь не учит»,— сказал господин Хинштейн.

Экс-руководитель корпорации Владимир Лукин с конца прошлого года находится под стражей по делу о хищениях при строительстве линий обороны на границе. По нему также арестованы бывшие губернатор Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов. После назначения Александра Хинштейна на пост врио губернатора суд вернул правительству Курской области имущество, которым незаконно распоряжалась корпорация.

Сергей Толмачев, Воронеж