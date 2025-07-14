Экс-сотрудник ФСИН в Свердловской области осужден за разглашение гостайны

Свердловский областной суд признал бывшего сотрудника федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Владислава Оганесяна виновным по ч.1 ст. 283 УК РФ (разглашение гостайны), сообщили в пресс-службе судов региона. Он получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд установил, что летом 2023 года работавший в одном из исправительных учреждений Свердловской области сотрудник сообщил третьему лицу сведения, в которых содержалась государственная тайна. На суде Оганесян полностью признал свою вину.

Его также лишили права занимать должности в правоохранительных органах, включая ФСИН, в течение двух лет.

В прошлом году Свердловский областной суд признал виновным по ч.1 ст. 283 УК РФ (разглашение гостайны) другого бывшего сотрудника ФСИН. По данным источника «Ъ-Урал» в правоохранительных органах, в 2022 году Андрей Левых разгласил одному из осужденных ИК-12 сведения о лицах (конфиденциально сотрудничавших с его оппонентом и ФСИН), чтобы создать «сложности по службе» сотруднику ИК-12 «на почве личных неприязненных отношений».

Ирина Пичурина