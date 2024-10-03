Свердловский облсуд вынес приговор экс-сотруднику ФСИН за разглашение гостайны

Свердловский областной суд вынес приговор бывшему сотруднику Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по делу о разглашении государственной тайны. Как сообщили в пресс-службе суда, он признан виновным по ч.1 ст. 283 УК РФ (разглашение гостайны).

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«Осенью 2022 года оперативный сотрудник одного из исправительных учреждений Свердловской области Андрей Левых разгласил третьим лицам сведения, охраняемые законом»,— сказано в сообщении.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев с лишением права занимать определенные должности на два года. «Учитывая судимость по приговору Кировградского городского суда от 2023 года, по совокупности преступлений окончательно осужденному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима»,— сообщили в облсуде.

Также ему назначили штраф в размере 1,57 млн руб. А также на шесть лет лишили права занимать должности на госслужбе или органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно- распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Полина Хабарова