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Ростовская область экспортировала за неделю более 107 тонн мяса птицы

С территории Ростовской области за минувшую неделю экспортировали семь партий птичьего мяса общим весом в 107,6 т. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Почти 20 т направили в Абхазию, 18,5 т – в Гонконг и более 69 т – в ОАЭ. Уточняется, что продукцию признали безопасной и соответствующей требованиям стран-импортеров.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», с начала года Ростовская область отправила на экспорт почти 5 тыс. т мяса и субпродуктов. Лидером по импорту мясной продукции с донских предприятий стали Объединенные Арабские Эмираты.

Константин Соловьев

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