Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки выросла вдвое

На территории Свердловской области в ночь на 14 июля действовало четыре лесных пожара, передает ФБУ «Авиалесоохрана». При этом площадь, пройденная огнем, за сутки увеличилась более чем в два раза и составила 43 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Всего в России к началу суток действовало 70 лесных пожаров, их общая площадь составила 1786 га. За 13 июля. За 13 июля пожарные потушили 59 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1942 га.

Напомним, 12 июля ФБУ «Авиалесоохрана» обнаружила три пожара в лесах Свердловской области. Как сообщили в учреждении, пройденная огнем площадь составила 26 га. В пятницу в регионе горело 21 га леса.

Ирина Пичурина