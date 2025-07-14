Прокуратура выяснит причину отказа кондиционеров в поезде Ростов — Кисловодск

Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту отказа системы кондиционирования в «Ласточке», следовавшей по маршруту Ростов-на-Дону — Кисловодск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительной версии, кондиционеры вышли из строя из-за аномально высокой температуры 13 июля. Поезд задержали на станции Кущевка в Краснодарском крае на 1 час. За это время рабочие восстановили систему охлаждения салона поезда. Во время вынужденной остановки пассажиров обеспечили охлажденной питьевой водой.

В ведомстве отметили, что такие же проверки проведут по фактам нарушения температурного режима в пассажирских поездах по маршрутам Анапа — Екатеринбург, Ростов-на-Дону — Минеральные Воды.

По результатам проверок ведомство примет решение о необходимости мер реагирования.

Наталья Белоштейн