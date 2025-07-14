В пробках у Крымского моста скопилось почти 1,5 тыс. автомобилей

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани стоят 1180 автомобилей, время ожидания досмотра превышает три часа. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба моста. В очереди со стороны Керчи находится 310 транспортных средств, время ожидания составляет около часа.

Пробки на подъезде к мосту стали образовываться в конце прошлой недели. Вчера днем в заторах было более 1,3 тыс. автомобилей. Людям приходится стоять на мосту по несколько часов на фоне почти 30-градусной жары.

Подробности — в материале «Ъ FM» «За отдых постоим».