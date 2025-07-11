Около 1 тысячи автомобилей находится в очереди перед Крымским мостом

Почти 1 тыс. транспортных средств находится в пробке перед Крымским мостом. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Кремля Фото: Пресс-служба Кремля

По данным на 11:00 мск, в очереди со стороны Тамани стоит 136 автомобилей. Со стороны Керчи — 781 машин. Время ожидания около трех часов.

Очереди перед Крымским мостом фиксируются вторую неделю. В пробках может находиться более 1,5 тыс. автомобилей, а время ожидания порой превышает два часа.

Алина Зорина