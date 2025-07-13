В заторах у Крымского моста стоят более 1,3 тыс. автомобилей

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани в пробке стоят 1010 автомобилей, время ожидания досмотра составляет три часа, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация» по состоянию на 13:00. Со стороны Керчи в затор попали 315 автомобилей, время ожидания составляет час.

Въезд на Крымский мост был свободным с 22:00 субботы, 12 июля. В ночь на воскресенье в 3:00 часа на подъездах к мосту начал скапливаться затор. В 9:00 часов с обеих сторон досмотра ожидали 1,3 тыс. автомобилей, затем очередь немного уменьшилась, сейчас она снова растет.

В летнем сезоне 2025 года максимальное количество автомобилей, ожидающих досмотра с обеих сторон, превышало 1,4 тыс. штук.

Информационный центр, контролирующий ситуацию на автоподходах к Крымскому мосту, в случае большого скопления автотранспорта у моста рекомендует в качестве альтернативы выбирать трассу Р-280 «Новороссия». Маршрут, проложенный на северо-западе от Азовского моря, проходит от Ростова-на-Дону до Симферополя. Длина трассы составляет 630 км, время в пути — около 9,5 часа.

Анна Перова, Краснодар