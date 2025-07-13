За отдых постоим

У Крымского моста всю неделю огромные пробки. Только сегодня, 13 июля, на переправе скопилось больше 1,3 тыс. автомобилей, сообщает местный инфоцентр. По данным службы, со стороны Тамани водители проводят в пробке свыше трех часов. На подъезде из Керчи больше часа. Людям приходится стоять в пробке на фоне почти 30-градусной жары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Соколов / ТАСС Фото: Роман Соколов / ТАСС

О ситуации у Крымского моста “Ъ FM” рассказал водитель Станислав. Он встал в очередь со стороны Тамани в 10:30 и прошел досмотр через два часа: «Очередь состояла примерно из 1,1 тыс. машин. Она начиналась от последней заправки ЛУКОЙЛ до моста, это около 9 км до досмотра. Общее время в пробке до полного прохождения досмотра составило два часа три минуты. До этого развозили воду, предлагали людям, но сегодня такого нет. Можно поесть на заправке или взять что-то с собой. А так приходится терпеть.

Конечно, люди в шоке от такого. Я не первый раз езжу, зная, что пробка, мы заранее заехали и купили водичку, перекусить. Но если сравнивать с 2024-м и 2023-м, все довольно быстро. Приблизительно с этого же места я стоял и восемь часов, и девять часов. Многих, конечно, шокируют такие вещи. На самом деле сделали удобные пункты досмотра, но все равно на каждую машину уходит 15-20 минут».

Пробки из примерно тысячи машин стали фиксировать, начиная с понедельника. Причину власти не разглашают. Корреспондент “Ъ” в Крыму Александр Дремлюгин отмечает, что заторы возникают и из-за проблем с досмотром автомобилей: «Когда инфоцентр сообщает о какой-либо очереди, допустим, 1,3 тыс. машин, по факту к этому моменту гораздо больше автомобилей. Информационный центр Крымского моста причины не сообщает. Могу предположить, что это связано с атаками беспилотников. В последние дни ситуация складывается следующим образом: проезд на Крымском мосту перекрыт, растет очередь, а потом Минобороны сообщает, что Крым ночью атаковало какое-то количество беспилотников. Работало ПВО.

Машины стоят в очереди три-пять часов. В выходные дни всегда и в Крым, и из Крыма количество автомобилей увеличивается. Условия тяжелые, жара, обстановка напряженная. Отдых может быть испорчен. Существует проблема: люди, находясь у конвейера постоянного машин, не всегда правильно переправляют эти авто. На рентгены уезжают машины, в которых всего две-три сумки, а люди, не желая покидать автомобиль, выходить под палящее солнце, стремятся на рентген, там очередь вырастает. Там же только один просвечивающий аппарат в одну сторону. С другой стороны, люди, которые торопятся или просто у них не получается попасть в рентген, груженые до отказа, вынуждены багажную кладь всю разбирать и заново складывать. Чисто этот технический момент уже существенно тормозит процесс».

В ночь на субботу Минобороны сообщило о четырех сбитых беспилотниках над Крымом. Еще шесть системы ПВО сбили над Черным и Азовским морем. Сегодня о каких-либо атаках дронов в этих районах министерство не сообщало.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Егор Парфенов