Два человека погибли в ДТП в Октябрьском районе

В дорожно-транспортном происшествии на автодороге Шахты — Раздорская в Октябрьском районе днем погибли два человека, один получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

Произошло это 13 июля, когда 45-летний водитель «Нивы» не выбрал безопасную скорость и дистанцию до впереди движущегося автомобиля «ВАЗ-2101». В результате водитель «Нивы» выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем «ВАЗ-2107» под управлением 46-летнего водителя.

В результате ДТП погибли водитель «Нивы» и 59-летний пассажир «ВАЗ-2107,

46-летний водитель «ВАЗ-2107» получил травмы и был госпитализирован.

Наталья Белоштейн