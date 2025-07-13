Россиянка Кудерметова впервые в карьере выиграла Wimbledon в парном разряде

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс обыграли Се Шувэй (Тайвань) и Елену Остапенко (Латвия) в финале Wimbledon в парном разряде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Couldridge / Reuters Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Матч продлился 2 часа 23 минуты и завершился со счетом 3:6, 6:2, 6:4. В парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Кудерметова и Мертенс занимают 11-е и 19-е места соответственно.

Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс вышли в финал Wimbledon во второй раз в карьере. В 2021 году они играли друг против друга: россиянка в паре с соотечественницей Еленой Весниной, бельгийка — с Се Шувэй. Победа осталась за последними.

Wimbledon — третий в сезоне турнир Большого шлема, который проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Общий призовой фонд составляет 53,5 млн фунтов стерлингов. В прошлом году победительницами стали Катерина Синякова (Чехия) и Тейлор Таунсенд (США).