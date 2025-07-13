В Ставропольском крае чиновнице дали условный срок за хищение 2 млн рублей

Экс-главу Фонда поддержки предпринимательства в Ставропольском крае приговорили к 3 годам условно за хищение более 2 млн рублей из бюджета. Об этом сообщает «АиФ-СК» со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», в 2019 году фигурантка заключила три договора с ИП для участия местных компаний в бизнес-миссиях и выставках за рубежом. Получив субсидии, она подписывала акты выполненных работ, хотя фактически цели не были достигнуты.

В состав делегаций входили люди, не работавшие в этих компаниях или числившиеся формально. В отчетные документы вносились ложные данные о расходах.

Приговор в законную силу не вступил.