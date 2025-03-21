На экс-директора фонда предпринимателей Ставрополья завели уголовное дело

Экс-директор фонда поддержки предпринимательства в Ставропольском крае обвиняется в мошенничестве с бюджетными средствами. По версии следствия ущерб государству от противоправных действий составил 3,5 млн руб., сообщили в региональном управлении МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2019 году подозреваемая заключила три договора с ИП для участия местных компаний в бизнес-миссиях и выставках за рубежом. Получив субсидии, она подписывала акты выполненных работ, хотя фактически цели не были достигнуты.

В состав делегаций входили люди, не работавшие в этих компаниях или числившиеся формально. В отчетные документы вносились ложные данные о расходах.

Преступление выявили сотрудники ОЭБиПК УМВД России по Ставрополю, ФСБ и прокуратура. Обвиняемая находится под домашним арестом, дело передано в Ленинский районный суд для рассмотрения.

Николай Аксенов