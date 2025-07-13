В Тбилисском и Кавказском районах устраняют перебои с водой

В Тбилисском районе и Кавказском районах Кубани специалисты устраняют перебои с подачей воды. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Горячего Ключа Сергея Белопольского Фото: Telegram-канал главы Горячего Ключа Сергея Белопольского

В Кавказском районе до 17:00 приостановлен северо-западный водозабор Кропоткина., отмечается в релизе. Решение принято в связи с необходимостью заполнения резервуаров. Без холодной воды остаются район «филипповки» и частично поселок Северный.

Причиной проблем в Тбилисском районе стал выход из строя оборудования на водозаборе. Сейчас для ремонта заказано необходимое оборудование. Работы планируется продолжить в понедельник. С 14:00 начаты работы по подвозу воды. Заявки на подвоз принимает районная ЕДДС.

Ранее также сообщалось о проблемах с водоснабжением в Горячем Ключе. Там они возникли из-за длительной остановки Центрального водозабора, связанной с аварией на магистральном водоводе. Из-за стремительного разбора воды для наполнения опустевшей после аварии системы, запасы на водозаборе были практически исчерпаны. И чтобы стабилизировать ситуацию, местные власти приняли решение о введении временного графика подачи воды в горной части. Раздача воды по районам города остается регулируемой, сроки решения проблемы пока не ясны.