Ремонт моста на альтернативе М-4 «Дон» в Ростовской области выполнен досрочно

В Аксайском районе на 1062 км альтернативного направления федеральной трассы М-4 «Дон» завершен первый этап ремонта путепровода. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Работы ведутся с опережением графика, круглосуточно, без остановки движения транспорта.

Ремонт моста проводится в два этапа: сначала на правой стороне, затем на левой.

На первом этапе строители заменили балки пролетных строений, выровняли бетонные слои, обустроили гидроизоляцию и покрытие проезжей части. Также установлены новое барьерное и перильное ограждения, нанесена дорожная разметка.

На втором этапе подобные работы проведут на левой стороне моста. Завершить их планируют до конца 2025 года.

Наталья Белоштейн