В Тихорецке пропала девушка-подросток
В Тихорецке пропала 14-летняя Арина К.. Об этом сообщает администрация города.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Девушка вышла из квартиры, примерно, в 22:00 пятницы и до сих пор домой не возвращалась.
Пропавшая невысокого роста, худощавого телосложения. Волосы — черного цвета, подстриженные под каре до плеч. Была одета в черную кофту с белыми лампасами и черные брюки также с белыми лампасами.
Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Арины Красильниковой, просят незамедлительно сообщать по телефонам: 102, 112, 7-19-64, 7-48-14.