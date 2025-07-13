В Тихорецке пропала девушка-подросток

В Тихорецке пропала 14-летняя Арина К.. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Девушка вышла из квартиры, примерно, в 22:00 пятницы и до сих пор домой не возвращалась.

Пропавшая невысокого роста, худощавого телосложения. Волосы — черного цвета, подстриженные под каре до плеч. Была одета в черную кофту с белыми лампасами и черные брюки также с белыми лампасами.

Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Арины Красильниковой, просят незамедлительно сообщать по телефонам: 102, 112, 7-19-64, 7-48-14.